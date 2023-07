Rúben Amorim prepara testes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting retomou ontem os trabalhos e, após uma semana e meia onde privilegiou os exercícios físicos, Rúben Amorim vai iniciar a preparação dos primeiros testes agendados para amanhã, na Academia, diante de Estrela da Amadora (manhã) e Marítimo (tarde).

Para assegurar a melhor preparação de todos os jogadores, a equipa técnica está a apostar em duelos duplos também no Algarve, onde os leões irão medir forças com Farense e Portimonense antes dos jogos com o Genk (19 de julho) e Real Sociedad (25 de julho), respetivamente.

Após este duplo duelo com amadorenses e insulares amanhã, os jogadores terão praticamente um dia de folga pois só terão de apresentar-se na Academia no sábado, já ao final da tarde, para rumarem a Lagos onde a comitiva deverá chegar à hora do jantar.