Rúben Amorim: «Quebrámos o enguiço e mostrámos que qualquer um pode ir para o banco ou ser titular»

Rúben Amorim mostrou-se globalmente satisfeito com a atuação do Sporting em casa do Sturm Graz , isto pese embora uma primeira parte com algumas dificuldades para assentar o jogo. Aí, explica à SIC, também fez a diferença o jogo do adversário, que tornou a missão leonina mais complicada."Não demorou 45 minutos. Obviamente que o jogo é mais difícil, mas o adversário corre muito, bloqueou todos os espaços, não tem o mesmo estilo de nós, por isso chega à frente mais depressa. Mas controlámos o jogo, mesmo sem grandes ocasiões. Faz parte do jogo. Na segunda parte, quando reentrámos, notámos que tínhamos mais espaço e a prova disso foi que empurrámos o adversário. Sofremos golo contra a maré do jogo, mas mantivemos a calma, a forma de jogar, empurrámos novamente, houve várias defesas do guarda-redes, até que chegámos aos golos. Justamente. O jogo demora o que tem de demorar. Os adversários também jogam e vamos ter mais vezes isto no campeonato. É uma equipa boa, que veio das eliminatórias da Champions, mas controlámos bem, nós em ataque organizado, eles em contra-ataque, o que torna mais fácil num relvado destes. Duas partes diferentes, mas faz parte adaptar"."Não sei se está muito diferente, é só um jogo, não consigo fazer a avaliação global. Mas é mais tempo de trabalho, jogadores mais maduros, há talento na equipa. Nós mexemos na equipa e não se nota. Podemos reforçar a meio do jogo. Isso já aconteceu noutros anos, mas este ano estamos mais bem preparados. Perdemos jogadores, mas mantivemos a base. Comparado com há quatro anos, mal seria se não estivéssemos mais preparados, mas somos uma equipa diferente""Não vamos dar um passo maior do que a perna. É jogo a jogo, pensar no Rio Ave. Relembrar que na Liga Europa há grande equipas, houve grandes surpresas. pode mudar tudo no grupo na próxima jornada. O que temos a fazer é jogo a jogo, pensar no campeonato depois vemos a continuação. O que era importante era ganhar, quebrámos o enguiço, e mostrámos que qualquer um pode ir para o banco e ser titular. Nós queremos sempre ganhar os jogos e isso é importante para toda a gente no balneário"