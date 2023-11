Rúben Amorim: «Raków como se fosse a melhor equipa do mundo»

O estatuto dos clubes, a classificação na Liga Europa ou até o momento das duas equipas apontam na mesma direção: o Sporting tem, no papel, grande dose de favoritismo para o reencontro com o Raków, com quem há duas semanas empatou na Polónia (1-1). Na antevisão, um jornalista polaco foi até ousado na questão que colocou a Rúben Amorim: é este o adversário mais fraco no caminho dos leões?

Com a resposta na ponta da língua, o técnico não só discordou, como fez questão de colocar o rival nos píncaros, o que diz muito da forma séria como os verdes e brancos encaram o duelo. "O Raków vai ser enfrentado como se fosse a melhor equipa do Mundo", prometeu. "Obviamente, não vou dizer [se é o oponente mais acessível]. Nem que o achasse, e não acho. A 24 horas do jogo não seria inteligente dizer que o Raków é a equipa mais fraca. Nós, por vezes, somos menosprezados, por isso não vamos fazer o mesmo com os outros. No ano passado fomos eliminados por uma equipa [teoricamente mais fraca] da Taça de Portugal. Temos de ter noção que podemos ganhar qualquer jogo, mas também podemos perder qualquer um. O bom momento tem de se manter semana a semana, neste caso de três em três dias. Um resultado negativo muda tudo", reforçou, ciente de que o desafio com o campeão polaco é fulcral para prolongar a luta "pelo 1.º lugar": "Temos de vencer para não complicar as contas. Apontamos ao 1º enquanto for possível, mas queremos continuar na Europa. É um jogo crucial, não há como escondê-lo."

A verdade da calculadora

A proximidade do jogo com o Benfica, no domingo, fez deste um tema incontornável na conferência de imprensa, mas Amorim, uma e outra vez, foi mantendo o dérbi na gaveta, até porque o embate com o Raków reveste-se, objetivamente, de um caráter mais "decisivo" para as ambições do Sporting numa prova. "Benfica? Para nós só existe o Raków e a Liga Europa. Em termos de contas, este jogo é mais crucial do que o de domingo. A nossa prioridade, em caso de extrema dúvida, é o campeonato, mas este jogo tem mais impacto. É muito importante continuar na Europa", admite.

De qualquer forma, nem que seja para continuar a ganhar embalo para o jogo na Luz, a equipa tem de ser hoje "melhor", não obstante ter encadeado uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Se, por um lado, o ataque está em dia – "estamos bem, a criar muitas ocasiões" –, já a defesa tem fragilidades por resolver. "Temos vindo a sofrer bastantes golos."



Inácio "não sai" abaixo da cláusula



O calendário caminha a passos largos para 2024 e para a reabertura do mercado de transferências. O Sporting já está de sobreaviso para o assédio dos tubarões às suas pérolas e, ontem, Amorim foi instado a reagir ao alegado interesse do Real Madrid em Gonçalo Inácio e à hipótese de o perder já em janeiro, conforme foi noticiado pela imprensa espanhola. A pergunta até foi sobre o central, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas o técnico aproveitou a ocasião para alargar o espectro ao restante plantel, ao mesmo tempo enviando um recado à navegação... europeia. "Quanto à cobiça, é o mesmo de sempre: se pagarem a cláusula, [os jogadores] têm de ir; se não pagarem, não sai ninguém", atirou, perentório.