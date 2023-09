Rúben Amorim recebe mais três internacionais na preparação para o Moreirense

O Sporting acelerou a preparação para a receção ao Moreirense, no domingo (20h30), da 5ª jornada da Liga, numa sessão em que Rúben Amorim recebeu mais três jogadores que na última semana estiveram ao serviço das respectivas seleções.Nesse sentido, Gonçalo Inácio (Portugal), Hjulmand (Dinamarca) e Morita (Japão) já integraram os trabalhos com vista ao embate com os cónegos, juntando-se a Geny Catamo, que regressou na terça-feira, após a concentração com Moçambique.Refira-se, ainda, que Amorim chamou oito jogadores da equipa B: Diogo Pinto, Guilherme Pires, Pedro Silva, Tiago Ferreira, Chico Lamba, Alexandre Brito, Pedro Bondo e Vando Félix. Os leões voltam a treinar esta quinta-feira.