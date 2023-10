Rúben Amorim recebe prémio de treinador de setembro: «Espero voltar a ganhar no próximo mês»

Rúben Amorim foi eleito o melhor treinador do mês de setembro no campeonato e, esta terça-feira, acabou por receber na Academia do Sporting o galardão relativo ao troféu da competição. Ao lado dos restantes elementos da sua equipa técnica, neste caso Gonçalo Álvaro (preparador-físico), Jorge Vital e Tiago Ferreira (treinadores de guarda-redes), Paulo Barreira (cientista desportivo), Carlos Fernandes, Adélio Cândido e Emanuel Ferro (adjuntos), o treinador de 38 anos destacou o prémio, agradecendo a quem votou na sua escolha."Agredecer pelo prémio. Quero dedicar aos jogadores, porque são o principal da nossa equipa. Também ao resto da equipa técnica, assim como a todos os treinadores que votaram em nós. Há aquela rivalidade saudável que existe entre todos. Espero ganhar para o próximo mês, é sinal de que ganhámos todos os jogos. Às vezes é um bocadinho injusto, ganha aquele que ganha mais jogos. Mas há excelentes treinadores e trabalhos todos os meses. Obrigado a todos e espero voltar a ganhar no próximo mês", apontou Amorim, em declarações reproduzidas pelo emblema de Alvalade.Recorde-se que, durante o mês de setembro, o Sporting somou três vitórias frente a Moreirense (3-0), Rio Ave (2-0) e Farense (3-2), além de registar um empate (1-1) na visita ao Sp. Braga, resultados que colocaram o emblema de Alvalade na liderança isolada do campeonato após a visita ao Farense.