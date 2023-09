Rúben Amorim rendido a Gyökeres: «Deus deu-lhe aquele físico...»

Depois de três jogos sem marcar, Viktor Gyökeres voltou a faturar pelo Sporting, numa partida com o Moreirense na qual demonstrou uma vez mais uma capacidade física incrível para se bater com os adversários. Atributos que Rúben Amorim elogiou após esse encontro, numa entrevista rápida na qual enalteceu ainda a vontade do jogador em reforçar o Sporting."Acima de tudo, perceber que nem toda a gente andava a dormir. Ele queria mesmo vir para o Sporting, o [Hugo] Viana mostrou-me as propostas. As propostas de clubes que ele tinha não era bem para onde que ele quer ir... Deus deu-lhe aquele físico e ajuda-nos imenso a esticar o jogo", explicou.