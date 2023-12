Rúben Amorim: «Se pagarem a cláusula, Viktor Gyökeres tem de ir»

Rúbem Amorim comentou esta sexta-feira a entrevista de Viktor Gyökeres a Record, na qual o avançado manifestou a vontade de ficar no Sporting até final da temporada apesar de estar a ser muito cobiçado."Se pagarem a cláusula, o Viktor tem de ir, e nós arranjaremos soluções. Estou descansado nesse aspeto. A vontade do jogador muda, como a nossa. Às vezes, temos uma ideia e depois acontece alguma coisa que muda a nossa forma de pensar. Isso envolve muita coisa, nomeadamente família, empresário. Tudo é possível. Estamos salvaguardados porque temos uma cláusula que é alta. Sabemos que é um jogador que tem uma influência muito grande, mas, se pagarem a cláusula, faz parte dos clubes portugueses vender. Estou realmente descansado se comparado com Matheus Nunes ou Porro. A situação é clara. Se tiver de ir, vai pela cláusula. O que importa é que o jogador está contente. É tudo muito claro entre todas as partes. O futebol é mesmo assim e o Sporting vai sobreviver sem o Viktor", referiu o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Portimonense, marcado para sábado às 20h30.