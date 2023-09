Rúben Amorim trabalha com 13 jogadores em Alcochete

Rúben Amorim orientou esta sexta-feira mais um treino, em Alcochete, onde só contou com a participação de 13 jogadores, pois as seleções levaram-lhe 12 dos seus internacionais. Já com Nuno Santos - que na véspera foi premiado pela Liga por ter assinado o melhor golo da época 2022/23 com o remate de letra ao Boavista -, o técnico leonino só não trabalhou com St. Juste que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.A equipa técnica orienta mais um treino no sábado, às 10h00, em Alcochete, que será realizado à porta fechada.