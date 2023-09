Rugidos de Leão já têm data e homenageados: Nuno Santos vence prémio no futebol

Está confirmada a 41ª edição dos Rugidos do Leão, uma noite histórica, bonita e pintada a verde e branco, que terá novamente lugar na Quinta do Paul, na Ortigosa, em Leiria, a 17 de novembro. O patrono, Bernardes Dinis, também responsável pelo Museu Sporting da cidade supracitada, revelou nas suas redes os 16 homenageados - confirmados no jornal do clube - de um dos principais eventos do ano leonino, com destaque para o futebol, onde Nuno Santos, ala esquerdo de 28 anos, será o galardoado.





Além do canhoto, nota, também, para André Bernardo, vice-presidente da Direção e administrador da SAD do Sporting, que também subirá ao palco, tal como Zicky Té, na categoria de futsal. Noutras modalidades de pavilhão, o italiano Alessandro Verona vence no hóquei em patins enquanto Ricardo Costa, técnico dos sénior do andebol, também será distinguido. Pedro Nuno Monteiro, também treinador principal, venceu na categoria de basquetebol.A dois meses do evento, está já confirmada a presença de 750 sportinguistas, número que ainda deverá aumentar. Confira todos os 16 homeangeados:- André Bernardo (Conselho Diretivo)- Nuno Santos (Futebol)- Zicky Té (Futsal)- Tiago Santos (Kickboxing)- João Coelho (Atletismo)- Pedro Nuno Monteiro (Basquetebol)- Ricardo Costa (Andebol)- Diogo Silva (Ténis de Mesa)- Rui Pedro Costa (Voleibol)- Alessandro Verona (Hóquei em Patins)- Josefa Gabriel (Râguebi)- Rua Gama (Natação Adaptada)- Raquel Vaz (Funcionária)- Maria Amália (Funcionária)- André Noutel Pereira (Autor)- Fernando Pereira (Artista)