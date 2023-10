Rumo à Polónia: Sporting parte de Beja depois de treinar de manhã em Alcochete

O Sporting já fechou a agenda pré-jogo da 3ª ronda do Grupo D da Liga Europa, onde na quinta-feira, a partir das 17h45 de Portugal, defronta os polacos do Raków: depois de treinarem quarta-feira de manhã em Alcochete, com 15 minutos abertos à comunicação social, os leões almoçam e rumam... a Beja, de onde viajam até Katowice, cidade muito próxima de Sosnowiec, onde se realiza o compromisso internacional.Como confirma o site do aeroporto da cidade alentejana, a partida está marcada para das 15h45, repetindo-se a logística utilizada na visita à Áustria, onde houve duelo ante o Sturm Graz, pois também aí os verdes e brancos utilizaram as referidas instalações, com centenas de adeptos a receberem os seus ídolos, então a 20 de setembro.