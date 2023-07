Ryan Howley elogia Gyökeres: «O poder dele é assustador»

O potencial de Gyökeres é reconhecido pelo Sporting e... pelos companheiros do Coventry. O médio Ryan Howley não lhe poupou nos elogios, ao considerar até natural a cobiça que o avançado tem despertado. "Só de treinar e jogar com ele... Algumas coisas que ele faz nos treinos e vemos nos jogos contra os melhores defesas da Liga… O poder dele é assustador. Percebe-se o porquê de marcar tantos golos", afirmou o jogador galês no podcast ‘A View From the Bullens’ .

Saída inevitável

Já o lateral Fankaty Dabo até arriscou dizer que a saída de Gyökeres é uma questão... de tempo. "Acho que o Coventry não tem hipótese. Deverão ter de deixá-lo sair. Deixou claro que não vai estar tão focado e pode não estar bem para fazer o que fez na última época. Pode ter a cabeça noutro lado", disse ao ‘Coventry Telegraph’.