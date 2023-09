Segunda-feira afasta público de Alvalade

Nos primeiros jogos da época, o Sporting tem contado com a presença do seu público, uma situação sublinhada ontem por Rúben Amorim. “Jogamos com 12 em casa. Temos tido um apoio muito forte”, agradeceu o técnico que, esta noite, não deverá contar com uma moldura humana tão preenchida, pois à segunda-feira, por norma, a assistência desce.

O último jogo realizado em Alvalade neste dia da semana foi a 27 de fevereiro, na vitória por 2-0 frente ao Estoril, quando foram contabilizados um total de 22.313 espectadores. Na presente temporada, num contexto desportivo mais favorável, os leões anunciaram lotação esgotada nos jogos com o Vizela (37.152) e Famalicão (40.287). Entretanto, já em setembro e sem emigrantes, a visita do Moreirense contou com um total de 36.815 fãs. É certo que valor vai agora voltar a baixar na receção ao Rio Ave.