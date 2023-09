Selecionador da Costa do Marfim maravilhado com Diomande: «Deixou uma impressão muito boa»

De très fortes pluies perturbent la tenue du match entre la Côte d’Ivoire et le Mali, le match est pour le moment interrompu. ? pic.twitter.com/fBZbo6eQWg — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) September 12, 2023

É caso para dizer: Diomande chegou, viu... e venceu. Na primeira vez que foi convocado para representar a Costa do Marfim, o central de 19 anos do Sporting foi titular em ambos os jogos - no sábado, com o Lesoto, na qualificação para a CAN; e na terça-feira, num particular com o Mali - e deixou o seu selecionador... maravilhado."Os jogadores lesionados e os jogadores com problemas nos clubes levaram-me a ver jovens jogadores como Adingra, Konaté, Diakhité ou o Traoré Jr", começou por dizer Jean-Louis Gasset, referindo-se depois ao defesa dos leões: "Penso que a Costa do Marfim tem muito talento. E nem falo de um defesa central de 19 anos, que me deixou uma impressão muito boa...".Além de ter completado os 90 minutos na vitória contra o Lesoto (1-0), Diomande também figurou nas opções iniciais com o Mali mas... nem teve a oportunidade de ser totalista. Devido a um dilúvio, que tornou o terreno impraticável, o jogo foi interrompido no início da 2ª parte.