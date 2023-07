Será este o equipamento alternativo do Sporting? 'Descuido' pode ter revelado a segunda pele

Será este o equipamento alternativo do Sporting? Será este o equipamento alternativo do Sporting?

Depois de ter apresentado o equipamento principal do futebol para 2023/24 a meio de junho - recorde aqui - o Sporting reservou para este sábado, dia 1, a apresentação da 'pele' alternativa, aproveitando as celebrações do 117º aniversário do clube, nascido a 1 de julho de 1906.Só que... as redes sociais têm hoje um superlativo poder revelador e nas afetas ao leões, circularam já várias imagens precisamente do segundo equipamento, maioritariamente branco e com pequenos apontamentos - listas - em verde.Na madrugada desta sexta-feira, uma equipa de manutenção foi 'apanhada' a colocar a camisola nos mostradores que estão colocados junto ao multidesportivo do José Alvalade, aparecendo, já durante a manhã, algumas imagens que projetam o que será o 'fato' completo.