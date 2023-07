Sócios do Sporting aprovam orçamento e contas em Assembleia Geral

Os sócios do Sporting aprovaram o orçamento e plano de atividades para 2023/24 e as contas referentes aos últimos cinco exercícios (de 2017/18 a 2021/22), em Assembleia Geral realizada este sábado, no Pavilhão João Rocha.No total, das 9h às 18h deste sábado, participaram na reunião magna 1113 votantes - exceção feita ao 6.º ponto da ordem de trabalhos, votado por 1112 sócios.- Ponto 1 (orçamento dos rendimentos, gastos e investimentos do clube para 2023/24): 72,76% a favor; 26,13% contra; 0,80% brancos; 0,31% nulos- Ponto 2 (contas do exercício 2017/18): 76,42% a favor; 22,11% contra; 0,79% brancos; 0,69% nulos- Ponto 3 (contas do exercício 2018/19): 73,02% a favor; 25,75% contra; 0,82% brancos; 0,42% nulos- Ponto 4 (contas do exercício 2019/20): 73,02% a favor; 25,86% contra; 0,76% brancos; 0,37% nulos- Ponto 5 (contas do exercício 2020/21): 73,10% a favor; 25,83% contra; 0,70% brancos; 0,37% nulos- Ponto 6 (contas do exercício 2021/22): 72,46% a favor; 26,13% contra; 1,04% brancos; 0,37% nulos