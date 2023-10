Solar do Norte vende bilhetes para jogo entre Sporting e Raków

O Solar do Norte iniciou a venda de bilhetes para a visita do Sporting ao Raków, na Liga Europa, agendada para dia 26. Segundo o núcleo da cidade do Porto, já é possível reservar ingressos para sócios e adeptos dos leões, tendo em vista a partida diante dos polacos que será disputada no ArcelorMittal Park, em Sosnowiec.