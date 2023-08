Sotiris deixa Sporting e regressa à Grécia: médio oficializado no Olympiacos

O Sporting continua a arrumar a casa em relação a jogadores dispensáveis para 2023/24 e, depois de ter rescindido contrato com Ilori e visto ser oficial a chegada de José Marsà ao FC Andorra, os leões viram agora ser anunciada a ida de Sotiris Alexandropoulos para o Olympiacos.O emblema do Pireu tornou oficial a contratação do médio de 21 anos por empréstimo de uma temporada, sendo que o acordo com os verdes e brancos contempla ainda uma opção de compra de 4 milhões de euros, uma vez que o Sporting tentará recuperar o investimento feito no jogador em 2022/23, quando pagou 4 M€ ao Panathinaikos para a sua contratação.Desta forma, o internacional grego tenta relançar a carreira, depois de ter realizado 14 encontros pela equipa principal dos leões, onde não se conseguiu impor como alternativa a Matheus Nunes.