Sporting anuncia lotação esgotada para o jogo com o Famalicão

O Sporting confirmou que a lotação para o jogo com o Famalicão agendado para domingo, às 20h30, está esgotada. Este cenário já se tinha verificado na 1ª jornada da Liga Betclic, quando os leões receberam e venceram o Vizela (3-2). Recorde-se que na presente época a direção do clube de Alvalade quebrou o recorde de venda de 30 mil lugares cativos exclusivamente a sócios, e até abriu uma lista de espera.Os portões do recinto desportivo vão abrir às 18h00 no domingo, e os responsáveis leoninos pedem aos sportinguistas que cheguem cedo para evitarem aglomerações junto às portas de acesso.