Sporting anuncia reforço para a formação vindo do Chipre: «O meu jogador favorito é o Edwards»

O Sporting anunciou a contratação de um reforço para a formação, neste caso Argyris Christodoulou, médio de 16 anos que chega à Academia leonina proveniente do Pafos FC, emblema do país natal. Nas primeiras palavras enquanto atleta da formação de Alcochete, Argyris Christodoulou destacou o passo importante na carreira a lembrou Marcus Edwards, jogador que alinha na equipa principal e que conhece devido às raízes cipriotas."Assinar contrato com o Sporting significa muito para mim. Estou muito feliz e entusiasmado, vou dar o meu melhor. O meu jogador favorito é o Marcus Edwards porque é o número dez. Além disso, ele é metade cipriota e admiro-o", confessou o médio de 16 anos, sendo que abordou uma curiosidade certeira. A verdade é que Edwards, natural de Londres, tem ascendência cipriota, uma vez que a sua mãe e toda a família do lado materno são originais do Chipre, mais concretamente de uma cidade próxima de Nicósia.Além disso, Christodoulou, que esteve a cumprir testes na Academia do Sporting após ter sido detetado num torneio juvenil no Chipre, garantiu que tem os objetivos bem definidos para o seu capítulo pelos verdes e brancos. "O meu maior sonho é ser jogador profissional ao mais alto nível, quero atingir todo o meu potencial. Estejam preparados porque vou dar o meu melhor. Tenho a certeza de que o Sporting tomou a melhor decisão ao contratar-me e vou provar isso", sublinhou o jovem médio.