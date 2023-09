Sporting apreensivo pela utilização de pirotecnia na Áustria

O Sporting está apreensivo pela utilização de material pirotécnico pelas suas claques no jogo com Sturm Graz, na Áustria, que terminou com a vitória dos leões por 2-1 . No início da partida foram deflagradas tochas e potes de fumo por adeptos dos dois clubes mas, recorde-se, o Sporting estava proibido de vender bilhetes para o próximo jogo fora devido aos incidentes ocorridos no jogo com o Midtjylland, na época passada, onde se registaram feridos (um bombeiro e uma criança). Esta penalização da UEFA foi suspensa por dois anos mas, mediante as novas infrações cometidas, o risco do castigo ser agora aplicado é muito forte.A SAD sabe que pelo menos uma multa é certa (em março foram 50 mil euros) e agora tudo vai depender do relatório do delegado da UEFA, o belga Filips Dhondt. A contrário que sucedeu na época passada, na Dinamarca, netse encontro o material pirotécnico não foi atirado para o relvado, e os responsáveis do clube leonino contam que esta atenuante seja decisiva.Nos dias anteriores ao jogo em Graz, a direção solicitou inúmeras vezes que não fosse utilizado este tipo de engenhos, um pedido que foi novamente ignorado pelas claques. Confirmando-se o pior cenário, além da multa, a direção não poderá vender bilhetes para o jogo na Polónia, frente ao Raków, agendado para 26 de outubro.