Sporting apresentou plantel: são estes os números dos jogadores do leão

O Sporting apresentou este domingo, antes do jogo com o Villarreal, o plantel principal para a nova temporada, com 27 jogadores e os respetivos números a serem anunciados ainda com as bancadas bem despidas.1 - Antonio Adán2 - Matheus Reis3 - Jeremiah St. Juste4 - Sebastián Coates5 - Hidemasa Morita8 - Pedro Gonçalves9 - Viktor Gyökeres10 - Marcus Edwards11 - Nuno Santos12 - Franco Israel13 - Luís Neto14 - Dário Essugo17 - Francisco Trincão19 - Youssef Chermiti20 - Paulinho21 - Geny Catamo23 - Daniel Bragança25 - Gonçalo Inácio26 - Ousmane Diomande41 - Diego Calai43 - João Muniz47 - Ricardo Esgaio72 - Eduardo Quaresma77 - Jovane Cabral82 - Mateus Fernandes90 - Afonso Moreira91 - Rodrigo Ribeiro