Sporting assina contrato de formação com Rodrigo Correia

O Sporting anunciou a assinatura de um contrato de formação com mais um jogador da Academia, neste caso Rodrigo Correia, avançado de 14 anos que se encontra ao serviço do emblema de Alvalade desde 2021 e alinhou esta época pelos sub-15, com 15 golos apontados. Além disso, Rodrigo alinhou ainda nos sub-14, escalão pelo qual faturou 20 vezes ao cabo de 23 partidas. Uma marca assinalável para um jogador que se mostra orgulhoso pela nova etapa."Estou muito orgulhoso e honrado. Estou muito contente por assinar este contrato de formação e vou continuar a honrar esta camisola. Sou ponta-de-lança e os meus pontos fortes são a desmarcação e a corrida. Gosto muito de marcar golos e fintar", confessou, em declarações à Sporting TV o jovem avançado, que tem Paulinho como referência na equipa principal dos verdes e brancos."É o Paulinho, por ser da mesma posição e identifico-me com ele", sublinhou Rodrigo Correia.