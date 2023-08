Sporting Clube da Madeira de volta à competição

Passados 30 anos, o Sporting Clube da Madeira, a filial nº 76 do Sporting, anunciou que irá retomar a atividade, neste caso sendo inserido nas competições regionais de futebol da Associação de Futebol da Madeira, já a partir da nova temporada de 2023/24. Em comunicado, o Sporting Clube da Madeira informou ainda que, além do regresso da formação de futebol senior masculino, decorrerá a criação de pela primeira vez na história de uma equipa de futebol feminino do clube.De igual forma, o clube, num comunicado assinado por Marco Freitas, presidente do emblema, garantiu que será criada a secção de futsal, além de manter a estreita relação com a Academia do Sporting.