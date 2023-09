Sporting coloca à venda bilhetes para a visita ao Sturm Graz e... com novo alerta

O Sporting anunciou, através do site, que irá colocar à venda os bilhetes para a visita ao Sturm Graz a partir desta quinta-feira. O arranque da venda de ingressos está estipulada para quinta-feira, com os primeiros bilhetes a estarem acessíveis a lugares de leão para 2023/24, antes de ser alargada a sócios com Gamebox de temporada a partir de sexta-feira, e só depois abrangendo sócios em lugar anual no sábado e público em geral (de domingo a quarta-feira).Os bilhetes terão um custo unitário de 22 euros e serão destinados ao setor 27 do estádio do emblema austríaco. De acordo com as normas da UEFA, e face à lotação de cerca de 15 mil adeptos no recinto do Sturm Graz, o Sporting terá direito a vender cerca de 1.500 ingressos para os sócios e adeptos.De resto, o emblema de Alvalade deixou ainda um alerta aos sócios relativamente ao comportamento que deve ser adotado na visita ao Sturm Graz, em encontro da 1ª jornada da Liga Europa agendado para dia 21 de setembro, a partir das 20h00 de Portugal continenal, relembrando a pena suspensa de dois anos aplicada pela UEFA ao clube na sequência da visita ao Midtjylland."Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de Março de 2023, o Sporting foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting e transformando o jogo da próxima quinta-feira na Áustria num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa leonina nos próximos jogos da fase de grupos da UEFA Europa League", apontam os verdes e brancos.