Sporting coloca quarta-feira à venda bilhetes para jogo com o Casa Pia

O Sporting anunciou esta terça-feira que inicia a sua venda de bilhetes para o jogo com o Casa Pia já no dia de amanhã: será exclusiva a sócios do emblema dos leões, com preços compreendidos entre 20 e 30 euros, para as bancadas Norte e Central, respetivamente.Quem quiser adquirir ingressos a 13 euros e para a zona ZCEAP do Municipal de Rio Maior pode fazê-lo através do site oficial dos gansos, que estreiam assim oficialmente a nova casa na sexta-feira, pelas 20h15, na 2ª jornada do campeonato.