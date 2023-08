Sporting continua preparação para a estreia na Liga Betclic com boa notícia

O Sporting deu um passo em frente com vista à estreia na Liga Betclic, no sábado, na receção ao Vizela (20h30), com mais uma sessão de trabalho em Alcochete.Depois de ter saído mais cedo do último treino com queixas físicas,, Matheus Reis trabalhou esta quarta-feira no relvado, como comprovam as fotografias da sessão, dando por isso sinais de que pode ser opção frente aos vizelenses.A equipa de Rúben Amorim volta a pisar o relvado da ala profissional esta quinta-feira, às 10 horas, à porta fechada.