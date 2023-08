Sporting continua preparação para a visita ao Casa Pia

O Sporting continua com a preparação para o duelo da 2ª jornada diante do Casa Pia, sendo que Rúben Amorim conta com a maioria do plantel à disposição. Numa sessão matinal realizada esta quarta-feira, na Academia, o técnico ainda não contou com Jeremiah St. Juste, central que recupera de uma lesão no joelho esquerdo.





Além disso, Daniel Bragança, médio que esteve remetido ontem a treino condicionado devido a um choque de cabeça que ocorreu contra o Vizela, na jornada inaugural, continuou na mesma situação na sessão desta quarta-feira.De resto, o plantel leonino realizará esta quinta-feira o derradeiro treino antes da visita ao Casa Pia, na sexta-feira, marcada para as 20h15, com Rúben Amorim a fazer a antevisão à partida diante dos gansos a partir das 19h00, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.