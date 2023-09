Sporting dá goleada a Benfica e FC Porto... no TikTok

Os melhores adeptos do mundo Obrigado a todos! https://t.co/QaUoDyjTtg — Sporting CP (@SportingCP) September 11, 2023

O Sporting tem tido uma presença cada vez maior nas redes sociais, com um impacto evidente no que diz respeito à interação com os adeptos e legião de seguidores. Nesse sentido, o mês de agosto foi bem produtivo para o emblema de Alvalade em relação à sua presença no TikTok, uma rede social cada vez mais utilizada pelo público jovem e onde os leões publicam vários conteúdos com os seus futebolistas.No fundo, o Sporting acabou por ter 23,5 milhões de vizualizações no TikTok durante o passado mês de agosto, um registo que superou em larga escala o de outros clubes portugueses, entre eles os rivais Benfica (6,06 milhões) e FC Porto (4,06 milhões), segundo os dados revelados pelo portal Deportes e Finanzas.Além disso, o emblema de Alvalade foi igualmente o segundo clube de língua portuguesa com maiores interações no que diz respeito a visualizações, ao ponto de ter ficado somente atrás do Botafogo, orientado por Bruno Lage, que teve 23,8 milhões de visualizações por parte dos adeptos no TikTok.