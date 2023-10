Sporting dá início à venda de bilhetes para o jogo da Taça com o Olivais e Moscavide

.

O Sporting deu o pontapé de saída na venda de ingressos, entre os 10 a 20 euros, para o embate com o Olivais e Moscavide, no sábado (20h45), referente à Taça de Portugal e disputado no Estádio José Gomes, na Amadora. À imagem do que sucedeu para a deslocação ao terreno do Farense, o processo será exclusivamente online, para sócios, através da plataforma tickets.sporting.pt.A venda inicia-se na tarde desta segunda-feira e tem o seguinte critério:"16 OUTUBRO: segunda-feira das 15h00 às 23h59Lugares de Leão com Gamebox 2023/202417 OUTUBRO: terça-feira das 00h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 15 e 20 anos18 OUTUBRO: quarta-feira das 00h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 14 anos19 OUTUBRO: quinta-feira das 00h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 1 a 7 anos20 OUTUBRO: sexta-feira das 00h00 às 23h59Sócios do Sporting CP sem lugar anual"A este propósito, os leões sublinham que "cada cartão de Sócio válido com a quota mínima de Setembro de 2023 permite a compra de um bilhete, sendo que a plataforma aceita no mesmo processo de compra até quatro números de Sócio. A venda termina às 23h59 de sexta-feira (véspera de jogo) ou antes, caso esgotem os bilhetes a que o Sporting CP teve direito", lê-se, no site dos verdes e brancos, que rematam: "Contamos com o teu apoio na festa da Taça de Portugal"."PREÇO €10Sectores a azulPREÇO €15Sectores a amareloPREÇO €20Sectores a verde"