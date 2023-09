Sporting de volta aos treinos com Geny Catamo integrado e 10 'reforços' da formação

Cumpridos dois dias de folga, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho na Academia, em Alcochete, numa sessão matinal onde Rúben Amorim já contou com Geny Catamo, moçambicano que na paragem FIFA foi até Maputo representar a sua seleção.Ao contrário do extremo, o central Gonçalo Inácio (AA de Portugal) e o médio Morten Hjulmand (Dinamarca), dupla já sem compromissos pela frente, ainda não marcou presença no quartel-general dos leões.Ainda sem 11 futebolistas, o treinador dos verdes e brancos reforçou-se, assim, na formação, chamando uma dezena de atletas ao apronto, a saber: o guarda-redes Guilherme Pires, os defesas Chico Lamba, Pedro Silva e Pedro Bondo, os médios Alexandre Brito e Diogo Abreu, assim como os atacantes Vando Félix, Diogo Cabral, Tiago Ferreira e Francisco Canário.Apesar de não constar da nota no site oficial, o central St. Juste prossegue a recuperação à lesão contraída no joelho esquerdo. Por sua vez, Coates, que não foi opção diante do Mafra para poupar o joelho direito, exercitou-se sem limitações.O Sporting, que no sábado (20h30) defronta o Moreirense na 5ª jornada Liga, volta a treinar na quarta-feira, outra vez em horário matutino (10h00).