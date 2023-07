Sporting deixa mensagem a Beto: «Parabéns pela bonita história que escreveste»

Através de uma curta mensagem deixada nas redes sociais, o Sporting reagiu ao anúncio de Beto, guarda-redes ex-internacional português que representou o clube em 2015/16, em colocar um ponto final na carreira desportiva.

"Obrigado por teres honrado sempre o Sporting. Parabéns pela bonita história que escreveste. Leão uma vez, Leão para sempre", pode ler-se.

Beto Pimparel fez grande parte da sua formação no Sporting, antes de ser emprestado a Casa Pia e Chaves, em 2002/03 e 2004/05, respetivamente.

Terminada a ligação contratual com os leões, o guarda-redes seguiu carreira no FC Marco de Canaveses, tendo posteriormente defendido a baliza do Leixões, entre 2006 e 2009. No verão desse ano reforçou o FC Porto, tendo ficado ligado ao clube azul e branco por quatro anos - no último esteve emprestado aos romenos do CFR Cluj.

Depois seguiu-se o Sp. Braga, clube onde realizou 22 jogos durante a época 2011/12. No ano seguinte foi emprestado ao Sevilha, clube onde acabou por conquistar quatro Ligas Europa. Seguiram-se passagens pelo Sporting, Goztepe (Turquia), Leixões, Farense e, mais recentemente, pelos finlandeses do HIFK Helsinki, na última época.