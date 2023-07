Sporting derrota Marítimo e encerra o dia 100% vitorioso

O Sporting encerrou um dia em cheio na Academia Cristiano Ronaldo com novo triunfo, desta feita diante do Marítimo, por 3-0. Dois golos de Francisco Trincão e um de Geny Catamo fizeram o resultado.Os leões fecham assim os primeiros testes da nova temporada com um saldo 100 por cento vitorioso, dado que esta manhã, com um hat-trick de Chermiti e um golo de Jovane.A comitiva verde e branca faz agora as malas para viajar este sábado para o estágio em Lagos, no Algarve, que vai prolongar-se até ao próximo dia 26.