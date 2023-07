Sporting divulga calendário da pré-época: jogos no Algarve, Alvalade e Liverpool

O Sporting divulgou na manhã desta sexta-feira o calendário de pré-época, onde terá pela frente adversários de alto nível entre o final de julho e o início de agosto, com jogos no Algarve, em Alvalade e até em Liverpool, Inglaterra.No Sul do país, os leões entram em campo com o Genk, a 19 de julho, no Estádio do Algarve, em jogo inserido no estágio que a equipa vai realizar em Lagos, de 15 a 26 desse mês. Dias depois, a 25 de julho, no penúltimo dia do período preparatório, há novo duelo no mesmo estádio, desta feita com a Real Sociedad, uma das grandes surpresas do campeonato espanhol (4.º classificado).Poucos dias depois, o Villarreal, 5.º classificado da edição finda da La Liga, será o opositor da equipa de Rúben Amorim no Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, a 30 de julho.Depois, o Sporting faz malas e bagagens e viaja a Inglaterra, em concreto a Liverpool, onde irá enfrentar o Everton, em Goodison Park, a 5 de agosto. Os toffees, onde Rúben Vinagre atuou por empréstimo do Sporting, foram 17.º's na Premier League.