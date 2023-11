Sporting é o único clube português representado no congresso Grace

O Sporting é o único clube a participar no Congresso Grace ( Uma associação empresarial que actua nas áreas da Responsabilidade Social e Sustentabilidade), uma iniciativa que está a decorrer no Hotel Tivoli, que junta empresas do PSI20 como a Sonae, EDP, Mota Engil e Tranquilidade, entre outras.Os leões estão representados pelo administrador André Bernardo, e o objetivo do evento passa por trocar ideias em relação a matérias de sustentabilidade por parte de quadros médios e superiores das maiores empresas portuguesas.