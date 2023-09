Sporting em ação solidária: Travassos e Barroso na distribuição de alimentos

Em mais uma ação solidária, dois elementos da equipa B do Sporting, neste caso Diogo Travassos e Leonardo Barroso, marcaram presença na Refood de Alcochete, onde distribuíram comida e alimentos, além de ajudarem na preparação de cabazes solidários. Em declarações à Sporting TV, os dois laterais destacaram a importância deste momento, numa iniciativa semanal promovida entre o clube de Alvalade e a Refood.





"É muito gratificante para nós. Ajudámos a preparar a comida para dar às famílias que mais precisam, dividimos a comida consoante o número de elementos de cada família e ajudamos também no transporte. Sensibiliza-nos para aquilo que é a realidade de muitas famílias e também para o problema do desperdício", apontou Travassos, de 19 anos, numa ideia subscrita por Mafalta Ng, nutricionista do Sporting e que também esteve presente na ação de solidariedade."Nós trazemos, da Academia, as sobras dos nossos alimentos aqui para a Refood, que servem depois para muitas famílias. Para os mais jovens é muito importante esta educação alimentar, não só para dar ainda mais importância à alimentação, mas também para perceberem que existem famílias carenciadas que nem sempre têm os alimentos suficientes à mesa. É importante que eles dêem valor à comida, evitem o desperdício e possam vir cá ajudar", concluiu.