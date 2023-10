Sporting emite nota de condolência por Frederico Mesquita

O Sporting emitiu esta quarta-feira uma nota de pesar pelo falecimento de Frederico Mesquita, antigo basquetebolista do clube que morreu aos 74 anos. Frederico Mesquita fez a sua formação no emblema de Alvalade, tendo chegado à equipa principal a partir da temporada 1968/69.Ao serviço do Sporting, o antigo basquetebolista foi campeão metropolitano, regional e nacional."Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", expressou o emblema leonino.