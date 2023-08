Sporting empata 0-0 em particular com o Torreense

O Sporting realizou este domingo um particular com o Torreense, na Academia, que terminou empatado sem golos. O técnico leonino teve assim a oportunidade de avaliar os jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar em Liverpool, diante do Everton.Numa partida disputada com duas partes de 30 minutos, os leões utilizaram o seguinte onze: Diego Callai, Marcus Edwards, Luís Neto, Dário Essugo, João Muniz, Ricardo Esgaio, Miguel Alves, Jovane Cabral, Mateus Fernandes, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.Os restantes jogadores limitaram-se a fazer trabalho de recuperação. O plantel folga na segunda-feira e volta ao trabalho na terça-feira de manhã, já a pensar no jogo com o Vizela relativo à Liga Betclic (sábado às 20h30 em Alvalade).