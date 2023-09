Sporting entrega lista para a Liga Europa sem surpresas: tem três reforços e St. Juste

O site oficial das UEFA divulgou esta terça-feira a lista de futebolistas que o Sporting inscreveu para a Liga Europa, conjunto composto por 20 nomes, sem surpresas, com três reforços e... St. Juste!





Ou seja, o ala direito Iván Fresneda, o médio Morten Hjulmand e o avançado Viktor Gyökeres apresentam-se ao serviço, tal como o central holandês, que apesar de lesionado, entra nas contas de Rúben Amorim.Na lista B devem constar o nome de mais seis jogadores que trabalham com o plantel principal, a saber: o guarda-redes Diego Callai, os centrais Eduardo Quaresma e João Muniz, o médio Essugo, assim como os atacantes Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.O Sporting, inserido no grupo D com Sturm Graz, Atalanta e Raków, inicia diligências no dia 21, com a visita ao primeiro clube, austríaco.Adán e Franco Israel

Defesas (8): Fresneda, Esgaio, St. Juste, Diomande, Coates, Luís Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis



Médios (4): Hjulmand, Morita, Daniel Bragança e Pote



Avançados (6): Edwards, Trincão, Geny Catamo, Nuno Santos, Paulinho e Gyökeres