Nas poucas horas de venda para os associados com Gamebox 2023/24, os associados leoninos esgotaram os bilhetes para o jogo com o Sp. Braga, agendado para domingo, às 20h30. Este é um cenário que se repete nos núcleos do centro e norte do país que receberam ingressos.Nos quatro jogos disputados, o Sporting vendeu sempre todos os bilhetes tendo anunciado o cenário de lotação esgotada, em Alvalade, nos jogos com o Vizela e Famalicão. Na 2.ª jornada, quando os leões se deslocaram a Rio Maior para defrontarem o Casa Pia, também comercializaram todas as entradas disponíveis em poucas horas.