Sporting faz trabalho de recuperação antes de um dia de descanso

Depois da vitória (1-0) sobre o Famalicão, no domingo, no Estádio José Alvalade, o plantel do Sporting voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, com uma sessão de trabalhos de recuperação. De acordo com os verdes e brancos, os titulares da partida com os minhotos ficaram remetidos a trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado, sob o comando de Rúben Amorim.Jeremiah St. Juste continua a ser o único jogador fora das contas do técnico de 38 anos, uma vez que o central holandês ainda está entregue ao departamento médico, pois recupera de uma lesão no joelho esquerdo.Após o treino desta segunda-feira, o plantel da equipa principal do Sporting irá gozar uma folga na terça-feira, antes de voltar aos trabalhos na ala profissional da Academia a partir de quarta-feira, já com a visita da 4ª jornada ao Sp. Braga (jogo agendado para domingo, às 20h30) na mente.