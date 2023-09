Sporting inicia venda de bilhetes para o jogo com o Moreirense

O Sporting já iniciou a venda dos bilhetes para o jogo com o Moreirense, relativo à 5ª jornada da Liga Betclic, agendado para o dia 17 de setembro (domingo), às 20h30, que será disputado no Estádio José Alvalade. O preço dos ingressos varia entre os 15 € e os 55 € e os mesmos poderão ser adquiridos no site do clube leonino e nas bilheteiras do recinto desportivo.Recorde-se que os leões anunciaram lotação esgotada nos jogos com o Vizela e Famalicão e também venderam todos os seus ingressos nas deslocações aos recintos do Casa Pia e Sp. Braga.