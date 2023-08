Sporting inicia venda de bilhetes para o Sp. Braga quarta-feira

O Sporting inicia a venda de bilhetes para o jogo com o Sp. Braga na quarta-feira e, uma vez mais, a comercialização será faseada. No primeiro dia só terão acesso os sócios com lugares de leão e Gamebox 2023/24. Na quinta-feira a venda é aberta a todos os restantes associados com Gamebox 2023/24 e, caso não esgotem, na sexta-feira poderão garantir entradas os restantes sócios sem lugar anual.O preço dos bilhetes é de 15€, e os mesmos poderão ser adquiridos nas bilheteiras do Estádio José Alvalade ou nos núcleos da zona centro e norte do país.