Sporting já vendeu mais de 7 mil Gameboxes para a nova temporada

O Sporting disponibilizou desde segunda-feira a renovação e venda de Gamebox para a temporada 2023/24, sendo que até agora o clube de Alvalade já superou a fasquia dos 7 mil lugares anuais vendidos. Num primeiro momento, a plataforma de acesso à aquisição das Gameboxes, neste caso o site dos verdes e brancos, acabou por estar indisponível devido a constrangimentos de acesso.





Entretanto, os problemas em questão foram solucionados, permitindo assim que os sócios possam adquirir os respetivos lugares anuais para o Estádio José Alvalade em 2023/24. Recorde-se que os sócios detentores da Gamebox 2022/2023 podem renovar o seu lugar durante o período de exclusividade até dia 24 de Julho.Na temporada passada, o Sporting chegou a ter um recorde de renovações da Gamebox, com 22.308 associados a prolongarem a ligação ao lugar anual no recinto dos leões. No âmbito do arranque da campanha de vendas da Gamebox 2023/24, o Sporting torna-se "o primeiro clube em Portugal" a lançar um "pioneiro serviço" de bilhetes electrónicos, o e-ticketing, sendo que, a partir de agora, o cartão de sócio passará a ser o mesmo da Gamebox, incluindo a tecnologia contactless, entre outras.