Sporting multado em mais de 10 mil euros por insultos a João Moutinho e uso de pirotecnia

No rescaldo do Sporting-Sp. Braga (5-0), do passado dia 11, o Conselho de Disciplina (CD) da FPF multou os leões em mais de 10 mil euros - em concreto 10.784 euros - por "comportamento incorreto do público", incluindo insultos a João Moutinho, médio do Sp. Braga e ex-jogador do Sporting.Com efeito, o CD puniu a Sporting SAD em 1.224 euros devido aos "cânticos entoados pelos adeptos do Sporting, alocados na Bancada Sul (setor A14) e Norte (setor A17): a) "CHUPA MOUTINHO ÉS UM FILHO DA P***" ao minuto 67 por 4 vezes (sul); e b) "E O BRAGA É MERDA" em simultâneo de ambas as bancadas (sul e norte) ao minuto 69 por 10 vezes. Verificámos serem adeptos do Sporting CP pelos cachecois, camisolas e cânticos de apoio à equipa", lê-se no mapa de castigos.Por outro lado, o Sporting terá ainda de pagar 9.560 euros devido ao uso de pirotecnia "na Bancada Sul (setor A14) e Bancada Norte (setor A17)", nomeadamente 20 tochas, 14 flash lights, 8 potes de fumo e 4 petardos. Sublinhe-se que a multa é agravada por reincidência.