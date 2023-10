Sporting multado em mais de 20 mil euros pela receção à Atalanta

O Sporting foi alvo de uma sanção pesada por parte da UEFA, com a multa a derivar da partida frente à Atalanta, que ocorreu na 2ª jornada do grupo D da Liga Europa. Numa partida em que os leões saíram derrotados (1-2), a utilização de pirotecnia por parte dos adeptos leoninos custou caro ao clube de Alvalade, com a UEFA a aplicar uma multa no valor de 20.250 euros devido aos engenhos pirotécnicos.Recorde-se que, logo no momento da entrada das equipas em campo no Estádio José Alvalade, foram utilizados vários engenhos pirotécnicos no recinto, nomeadamente potes de fumo, seguido de petardos, tochas e alguns 'flashlights', uma situação que se repetiu, a espaços durante a receção do Sporting à Atalanta.De resto, na 1ª jornada da Liga Europa, dessa vez na visita ao Sturm Graz, o emblema de Alvalade tinha sido punido com uma sanção de 12.750€ devido ao uso de pirotecnia na Áustria. De realçar que o Sporting ainda se encontra sob pena suspensa da UEFA relativamente à possível proibição de venda de bilhetes, fruto da utilização de pirotecnia na visita da época passada ao Midtjylland.