Sporting na máxima força para o regresso à Liga Europa

O Sporting cumpriu esta manhã novo treino com vista à deslocação à Polónia, onde vai defrontar o Raków, esta quinta-feira, na 3.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.No arranque para um ciclo infernal, que vai terminar a 12 de novembro, no dérbi com o Benfica, Rúben Amorim tem o plantel na máxima força, o que significa que não há qualquer jogador entregue à direção clínica. O regresso de Morita, na segunda-feira, permitiu juntar todas as peças e hoje o treinador voltou a trabalhar na Academia sem quaisquer baixas.O último treino dos leões antes da viagem para a Polónia está marcado para quarta-feira de manhã em Alcochete, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A meio da tarde, a equipa parte para Katowice, do Aeroporto de Beja.Rúben Amorim e um jogador farão a antevisão ao encontro ao princípio da noite no palco do Raków-Sporting, ou seja, o Zaglebiowski Park Sportowy, em Sosnowiec, a 10 quilómetros de Katowice.O clube campeão polaco, refira-se, não joga na sua cidade, em Czestochowa, pois o estádio não tem condições para receber partidas das competições europeias. O apito inicial está marcado para quinta-feira, às 17h45.