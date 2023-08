Sporting na reta final da preparação para o Everton

O Sporting continua a preparação para o último particular da pré-temporada diante do Everton e, a dois dias do encontro em Liverpool, a formação orientada por Rúben Amorim segue com duas ausências: Jeremiah St. Juste e Nuno Santos. Ambos a recuperar de problemas físicos, continuam entregues ao departamento médico, pelo que devem ser cartas fora do baralho no particular de sábado.O plantel liderado por Rúben Amorim irá realizar um novo treino esta sexta-feira, na parte da manhã, à porta fechada na Academia, antes de seguir viagem para Inglaterra na parte da tarde, sendo que têm encontro marcado contra o Everton, no sábado, a partir das 15h00.