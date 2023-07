Sporting oficializa a saída de André Paulo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting oficializou esta sexta-feira a saída de André Paulo, terceiro na hierarquia de guarda-redes dos leões na última temporada. O guardião português, de 26 anos, abandona o clube após três temporadas de ligação, onde conquistou quatro títulos: um campeonato nacional, uma Supertaça Cândido de Oliveira e duas Taças da Liga.O anúncio surgiu através das redes sociais e contou com um comentário do guarda-redes. "Obrigado", escreveu, acompanhado de um 'emoji' de um coração verde.André Paulo estava em final de contrato com o Sporting e tinha uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.