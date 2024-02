Sporting oficializa contratação de Nilton Cardoso: «Gosto dos duelos e de marcar golos»

O Sporting oficializou a contratação de Nilton Cardoso, extremo de 18 anos que vai reforçar os sub-19,há mais de uma semana, então no dia 6 deste mês.O jovem chega à Academia proveniente dos açorianos do Lusitânia e admite que é "especial assinar pelo Sporting". "Sinto que estou a dar um grande passo, um passo muito importante na minha carreira. Agradeço ao Sporting a confiança que está a depositar em mim. Tenho de continuar a trabalhar para corresponder", sublinhou, nas primeiras declarações aos meios de comunicação do clube.Antes de chegar aos Açores, Nilton Cardoso representou o Damaiense, Benfica e Linda-a-Velha. E no Lusitânia bastaram seis golos em 17 jogos para despertar a atenção dos verdes e brancos, que se apresenta como "um jogador muito ofensivo". "Tanto jogo na direita como na esquerda, gosto dos duelos e de marcar golos", acrescentou.A terminar, o atacante deixou uma promessa aos sportinguistas: "Vou dar sempre o meu melhor para ajudar o Sporting, o grupo e a equipa técnica".