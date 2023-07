Sporting oficializa venda de Porro por 40 milhões de euros

O Sporting confirmou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que vai encaixar 40 milhões de euros com a venda de Porro, depois de o Tottenham ter comunicado à SAD que aciona a opção de compra prevista no empréstimo do ala,Deste modo, o internacional espanhol, que deixou Alvalade durante o mercado de inverno para rumar a Londres, rende no total 45 milhões de euros, uma vez que os leões já haviam amealhado 5 milhões de euros com a cedência.A SAD verde e branca sublinha, ainda, que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham, ficando os 5% remanescentes a cargo da Sporting SAD", e que os encargos com serviços de intermediação ascendem a 2,383,780 milhões de euros."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, o seguinte:1. Na sequência do acordo celebrado em 31 de Janeiro de 2023 entre a Sporting SAD e o Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited (adiante Tottenham) para a cedência temporária do jogador Pedro Porro, pelo montante de €5.000.000,00 (cinco milhões de euros), o Tottenham comunicou à Sporting SAD o exercício da opção de aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador, pelo montante adicional de €40.000.000 (quarenta milhões de euros).2. O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham, ficando os 5% remanescentes a cargo da Sporting SAD.3. Os encargos com os serviços de intermediação pela concretização da transferência a título definitivo ascendem a €2.383.780,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta euros).Lisboa, 1 de Julho de 2023.O Representante das Relações com o Mercado"